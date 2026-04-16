Министр финансов: Всемирный банк подтвердил свою поддержку Грузии

16.04.2026 12:57





«Всемирный банк подтвердил поддержку Грузии как в проведении реформ, так и в финансировании инфраструктурных проектов», — заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.



По его словам, на встречах с управляющим директором Всемирного банка и вице-президентом организации обсуждался ряд приоритетных для страны направлений.



Он отметил, что Грузия выделяется не только в регионе, но и в мире как по темпам реформ, так и по экономическому развитию.



«Согласно прогнозу на последние пять лет, Грузия является одной из самых быстрорастущих экономик. Мы обсудили конкретные инфраструктурные проекты, которые финансирует Всемирный банк. Кроме того, рассмотрели будущие проекты, в реализации и финансировании которых банк будет активно участвовать. Это касается как дорожной, так и железнодорожной инфраструктуры, а также систем водоснабжения и других проектов, полностью соответствующих приоритетам нашей страны. Всемирный банк остаётся одним из крупнейших инвесторов в Грузии, вложившим более 5 млрд долларов», — отметил Лаша Хуцишвили.



По его словам, Всемирный банк продолжит активно инвестировать в экономику Грузии.







