Воздушное пространство над Абастумани будет закрыто начиная с 16 апреля

16.04.2026 13:51





Согласно журналистскому расследованию Радио Свобода, правительство Грузии приняло решение закрыть воздушное пространство над Абастумани для самолетов с сегодняшнего дня, 16 апреля.



Изменяются несколько международных маршрутов в воздушном пространстве Грузии, по которым ежедневно летают десятки пассажирских и грузовых самолетов различных авиакомпаний между Европой и Азией.



В частности, авиасообщение ограничивается радиусом примерно в 52 километра над Абастумани.



Правительство опубликовало соответствующее постановление. Согласно документу, причина заключается в обеспечении атмосферной прозрачности для астрономических наблюдений. Напомним, что в Абастумани находится одна из крупнейших астрономических обсерваторий.



Согласно документации «Сакайеронавигации», этот запрет имеет одно интересное исключение: разрешены полеты судов, прибывающих на территорию или покидающих ее. Иными словами, эта оговорка разрешает полеты только тем летательным аппаратам, которые должны совершить посадку непосредственно в Абастумани или взлететь из Абастумани.



«Радио Свобода» пишет, что на этой территории есть только одна вертолетная площадка, и она принадлежит Бидзине Иванишвили.



Конфиденциальный источник из государственного агентства сообщил Радио Свобода, что «все это постепенно приведет к удорожанию рейсов из грузинских аэропортов и в конечном итоге отразится на кошельке каждого пассажира».



«Многие авиакомпании могут отказаться от использования грузинского воздушного пространства для транзита из-за возросших затрат, перенаправить рейсы в Турцию или искать альтернативные маршруты», — сказал он.



Кроме того, существуют риски для безопасности. Все эксперты, опрошенные радиостанцией «Радио Свобода», уделяют особое внимание организации воздушного движения и обеспечению безопасности в узком коридоре.



Согласно журналистскому расследованию, директор Абастуманской обсерватории, астрофизик Александр Тевзадзе, возглавляющий учреждение с мая 2025 года, уже много лет выступает за возобновление воздушного движения.



Однако в ходе интервью выяснилось, что директор сам узнал от Радио Свобода о том, что грузинское правительство удовлетворило их просьбу два месяца назад и что ограничения вступят в силу в ближайшее время.





