Купрадзе: «Лело» примет участие во всех выборах

16.04.2026 12:51





Для того, чтобы мы смогли отправить власти Иванишвили по домам, «Лело» готова не оставлять без внимания ни одно поле боя и будет участвовать во всех выборах, - об этом на брифинге заявил генеральный секретарь «Лело - Сильная Грузия» Ираклий Купрадзе, тем самым оветив на заявление 5-го президента Грузии Саломе Зурабишвили, согласно которому она верит в выборы и хочет, чтобы уход «Грузинской мечты» произошёл путем выборов.



По его словам, в последние годы скептицизм, бойкот и электоральный нигилизм со стороны части оппозиции нанесли ущерб самой идее выборов, что окажет серьёзное влияние и в будущем.



«Лело - Сильная Грузия» всегда была последовательной и государственно ориентированной в своих стратегических решениях. Мы всегда говорим, что выборы - это единственный правильный и мирный путь смены власти.



Для того, чтобы мы смогли отправить власти Иванишвили по домам, «Лело» готова не оставлять без внимания ни одно поле борьбы и будет участвовать во всех выборах.



В последние годы скептицизм, бойкот и электоральный нигилизм со стороны части оппозиции нанесли ущерб самой идее выборов, что окажет серьёзное влияние и в будущем. Эта непоследовательность, проявленная частью оппозиции, хорошо, что меняется. Мы это приветствуем. Оппозиционное крыло должно вернуться к правильной, стратегической борьбе, чтобы мы смогли отразить интересы граждан в политике и быстро проводить Иванишвили. В этой борьбе «Лело» будет главной передовой силой, которая внесёт основной вклад в отстранение Иванишвили от власти», - отметил Купрадзе.





