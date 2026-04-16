Пилпани: Саломе Зурабишвили дискредитировала выборы и все те партии, кто вступил в выборы органов самоуправления

16.04.2026 12:53





Саломе Зурабишвили - человек, который в 2025 году дискредитировал выборы и все те политические партии, которые участвовали в выборах органов местного самоуправления - хорошо, что сейчас она осознаёт свою ошибку, однако избежать ответственности не сможет, - об этом в беседе с журналистами заявила депутат партии «Гахария за Грузию» Вика Пилпани.



По её словам, у выборов в Грузии нет альтернативы, и для понимания этого «мадьярство» не требуется.



Пилпани также отметила, что для смены власти путем выборов необходимы терпение, труд и конструктивность, а бойкот ничему не поможет.



«Венгрия является хорошим примером для Венгрии, что у выборов нет альтернативы, однако нашей команде никогда не были нужны примеры Венгрии или других стран для этого. Мы всегда говорили, что в этой стране у выборов нет альтернативы. Те люди, которые сегодня говорят, что, оказывается, возможно сменить власть путем выборов, в том числе авторитарный режим, в преддверии выборов органов местного самоуправления 2025 года вели кампанию против выборов. В том числе Саломе Зурабишвили, которая вчера выступила и сказала, что выборы - единственный путь для смены власти. Саломе Зурабишвили также была одной из тех, кто дискредитировал выборы и умалял значение выборов как инструмента демократических изменений. Уже 30 лет в этой стране люди работают над тем, чтобы выборы стали действительно важной частью политики, и были потрачены миллионы на то, чтобы объяснить грузинскому обществу и населению, насколько важно участие в выборах. Этот 30-летний труд в 2025 году, в преддверии выборов, эти альянсы и партии свели на нет и сказали своему избирателю, населению Грузии, что выборы не имеют смысла, что прискорбно. Мы всегда говорили, что в этой стране у выборов нет альтернативы. Для этого не требуется мадьярство. Лучше бы они прекратили разговоры в стиле «я более Мадьяр и буду ещё больше Мадьяром» и взяли на себя ответственность за дискредитацию выборов и исправили совершённое перед грузинским народом хотя бы извинениями.



Для смены власти путем выборов необходимы терпение, труд и конструктивность. Бойкот ничему не поможет и не сможет повлиять ни на один политический процесс. Исходя из этого, смена власти не достигается быстро, путём спонтанного планирования, одной датой или революционными сценариями. Поэтому выборы - единственный путь, к пониманию чего многие из них сейчас пришли, в том числе Саломе Зурабишвили.



Саломе Зурабишвили - человек, который в преддверии выборов 2025 года дискредитировал выборы и все те политические партии, которые участвовали в выборах органов местного самоуправления. Она заявила, что не пойдёт на выборы и пойдёт на акцию 4 октября. Она ничего не сделала для того, чтобы сохранить значение выборов как демократического механизма в этой стране, напротив, выступала против этого. Очень хорошо, что сейчас она осознаёт свою ошибку, однако избежать ответственности не сможет», - заявила Пилпани.





