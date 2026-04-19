The Trump Organization планирует строить в Тбилиси небоскреб Trump Tower Tbilisi

19.04.2026 18:44





В Тбилиси намерены построить элитный жилой 70-этажный небоскреб — таковы планы The Trump Organization, компании по недвижимости семьи президента США Дональда Трампа.



Строительство будет осуществляться совместно с местными партнерами, говорится в статье The Wall Street Journal.



Небоскреб под брендом Трампа будет построен на Кавказе, что является еще одним примером того, как компания семьи Трампа изменила подход к ведению бизнеса за рубежом во время второго срока его администрации.



«The Trump Organization и ее партнеры планируют построить Trump Tower Tbilisi — это примерно 70-этажный многофункциональный проект, который станет самым высоким зданием в столице Грузии», — цитирует издание комментарий представителя проекта The Trump Organization.



Здание будет включать элитные жилые апартаменты, торговые площади и сервисы гостиничного уровня.



Проект разрабатывается архитектурной компанией Gensler и поддерживается консорциумом, в который входят грузинская девелоперская компания Archi Group и Biograpi Living.



Известно, что в проекте также участвует базирующаяся в Нью-Йорке девелоперская компания Sapir Organization и бывший партнер Трампа.



Автор статьи отмечает, что в последние годы The Trump Organization все чаще вступает в международные лицензионные и брендинговые соглашения. Критики указывают, что подобные проекты могут вызывать конфликт интересов.





В статье говорится, что один из сыновей президента Трампа и исполнительный вице-президент компании Эрик Трамп отказался комментировать данный проект.



Также издание пишет, что ранее он отрицал наличие конфликта интересов в зарубежной деятельности компании и заявлял, что бизнес-отношения Trump Organization отделены от политики Администрации. По его словам, проект в Тбилиси принесет в Грузию «глобально признанный высокий стандарт качества».



Этот проект, как отмечает издание, также восстановит ранее начатые, но впоследствии прекращенные отношения между брендом Трампа и Грузией.



В 2012 году компания планировала проект в Батуми, но позже отказалась от него, чтобы избежать впечатления конфликта интересов. Издание отмечает, что после переизбрания на второй срок компания Трампа значительно активизировала участие в международных проектах, включая Ближний Восток, Вьетнам и Индию.



«Грузия расположена в геополитически чувствительном регионе — она стремится сохранять отношения с Западом и одновременно управляет напряженностью с Россией. В то же время страна пытается привлекать иностранные инвестиции с помощью ориентированной на бизнес политики, низких налогов и растущего туризма», — пишет автор.



Сообщается, что грузинская компания Archi Group является одним из ведущих девелоперов в Грузии: на ее счету более 55 завершенных проектов и десятки тысяч квартир.



А также отмечается, что глава Sapir Organization Алекс Сапир придал проекту и личное значение, подчеркнув грузинские корни своей семьи и заявив, что проект является возможностью «внести значительный вклад» в будущее страны.



Добавим, в 2012 году The Trump Organization годы назад уже объявляла о намерении построить Trump Tower в грузинском Батуми — 47-этажное здание Trump Riviera вместе с Silk Road Group.



Но тогда проект, как и множество других зарубежных сделок, был отменен из-за президентских амбиций Дональда Трампа и его желания избежать потенциальных конфликтов интересов.



И после избрания Дональда Трампа президентом США в 2017 году (первый срок Трампа — ред.) соглашение было расторгнуто, и строительство под брендом Trump не состоялось.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





