Папуашвили сравнил евроинтеграцию Грузии с «возвращением к Советскому Союзу»

19.04.2026 18:45





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в очередной раз раскритиковал Евросоюз, заявив, что в нынешней ситуации евроинтеграция страны будет равнозначна «возвращению к Советскому Союзу». Соответствующее заявление он сделала в комментарии СМИ на полях Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси.



«Я не думаю, что грузинский народ поддерживает возвращение к Советскому Союзу, к чему, по сути, подталкивает нынешнее руководство Брюсселя своим поведением. Оно демонстрирует, что мы должны чувствовать себя малой нацией, которая обязана подчиняться указаниям других народов: мы должны выбирать ту власть, которую нам скажет министр иностранных дел Эстонии, а затем другие министры будут говорить, какие законы нам принимать. Это и есть тот самый Советский Союз, к которому, по сути, Брюссель ведет Европейский союз», – цитирует Папуашвили TV Pirveli.



По его оценке, сейчас Брюссель «ориентирован исключительно на конфронтацию», «играет роль цензора внутри ЕС и пытается представить Грузию и грузинский народ исключительно в негативном контексте». Одновременно, считает Папуашвили, некие группы внутри сообщества «смотрят на Грузию как на инструмент, который можно использовать против России».



Эта позиция Папуашвили во многом совпадает с риторикой Москвы, где считают, что евроинтеграция стран бывшего советского блока направленна непосредственно против нее и сопряжена с утратой их национального суверенитета. Ранее на этой неделе в МИД России пригрозили внести Грузию в список недружественных государств и ввести экономические санкции в случае вступления в ЕС.



Комментируя это заявление, спикер парламента Грузии использовал максимально нейтральные формулировки:



«Грузинское правительство действует в интересах грузинского народа и не заботится о том, кто что говорит и как это оценивают… я Не знаю, что означает содержание заявления, но мы действуем в интересах нашего народа и того, что будет хорошо для нашего народа».



Он продолжил порицать Евросоюз – за активную торговлю с Россией до начала полномасштабной войны в Украине.



«Позвольте напомнить, что если у России и есть недружественные отношения, то это страны Балтии. Позвольте напомнить, что Литва была лидером, она опережала Грузию по экспорту вина и, соответственно, по импорту в Россию», – сказал Папуашвили.



Новости-Грузия

