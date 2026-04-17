Иран объявил об открытии Ормузского пролива

17.04.2026 18:15





Иран открыл Ормузский пролив для всех коммерческих судов на период прекращения огня, сообщил глава МИД страны Аббас Аракчи.



«В соответствии с прекращением огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня», – написал он в соцсети X.



Министр добавил, что суда могут следовать по согласованному маршруту, о котором объявила Организация портов и морского транспорта Ирана.



«Иран только что объявил, что Ормузский пролив полностью открыт и готов для полноценного прохода судов. Спасибо!», – написал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth.



Израиль и Ливан договорились о временном прекращении огня, которое вступило в силу в ночь на 17 апреля и будет действовать в течение десяти дней.



Ранее в Вашингтоне прошли прямые переговоры представителей Израиля и Ливана – впервые с 1993 года. Встреча состоялась при участии госсекретаря США Марко Рубио. Стороны договорились продолжить диалог в ближайшие недели, включая обсуждение демаркации границы и гуманитарных вопросов.



Израиль и Ливан формально остаются в состоянии войны с момента создания Израиля в 1948 году.



После начала военной операции США и Израиля против Ирана Тегеран объявил о прекращении торговли в Ормузском проливе. До начала боевых действий через пролив проходили 15–20% мировой нефти и нефтепродуктов и более 30% сжиженного природного газа. Его закрытие привело к сокращению добычи нефти крупными производителями в Персидском заливе и росту цен на энергоносители.



8 апреля США и Иран объявили о двухнедельном перемирии. Иранские официальные лица неоднократно призывали к прекращению атак Израиля на Ливан, ссылаясь на то, что это является частью соглашения о прекращении огня. США и Израиль заявили, что Ливан не был частью перемирия.





