Замминистра образования: Стоимость школьной формы, вероятно, «будет близка к сумме в сто лари»

17.04.2026 18:01





Школьная форма будет примерно на 30–50 процентов дешевле, чем сегодня обходится родителям оснащение ребёнка к школе — [стоимость формы], вероятно, будет близка к сумме в сто лари, — об этом заявил заместитель министра образования Звиад Габисония.



По его словам, существует большая часть родителей, которые настроены абсолютно позитивно.



«Я не соглашусь с утверждением о «дороговизне». Мы, конечно, провели соответствующее исследование. Школьная форма будет примерно на 30–50 процентов дешевле, чем сегодня обходится родителям школьное оснащение. В отношении социально незащищённых лиц министр заявил, что по учащимся с рейтингом ниже 60 000 баллов государство приняло решение и само обеспечит финансирование данного типа. Существует большая часть родителей, которые настроены абсолютно позитивно. Конечно, есть исключения», — заявил Звиад Габисония.



Отвечая на уточняющий вопрос о сумме и о том, сколько будет стоить форма для одного ученика, Габисония отметил, что её стоимость, вероятно, «будет близка к сумме в сто лари».



«Точную цифру мне назвать сложно, я просто не знаю, поскольку это не моя курируемая сфера. [Стоимость формы], вероятно, будет близка к сумме в сто лари. Мне действительно сложно это сказать, это было бы с моей стороны несерьёзным заявлением, поскольку, как вы знаете, исследование рынка только начато, дизайн формы также находится в процессе утверждения. Исходя из этого, на данном этапе, думаю, очень преждевременно говорить о деталях», — заявил заместитель министра.



Вместе с тем, отвечая на вопрос «Интерпрессньюс», возможно ли, помимо социально незащищённых семей, чтобы государство приобрело школьную форму и для других категорий семей, Габисония заявил, что ему сложно говорить о дополнительных решениях, однако у родителей будут значительно меньшие финансовые расходы, чем обычно.



«Прежде всего нам нужна статистика. Мне сложно говорить о дополнительных решениях — посмотрим, какими они будут. По моей информации, на данном этапе объявлено лишь исследование рынка, поэтому процессы впереди, и на основе этого возможны определённые промежуточные решения.



Насколько я знаю, финансовые расходы будут значительно меньше, чем обычно несут родители в процессе обучения детей, поскольку мы максимально это контролируем. Именно поэтому создано государственное ООО — оно создано для того, чтобы не было дополнительных наценок и чтобы не открывать частному сектору путь в той части, где коэффициент прибыли был бы высоким. Поэтому это контролируется созданным государством ООО. У нас есть большие ожидания, что абсолютное большинство родителей будет очень довольно», — заявил Звиад Габисония.





