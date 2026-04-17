На таможенном пункте «Казбеги» пресекли 5 попыток ввоза крупной партии незадекларированного золота и денег

17.04.2026 18:15





Сотрудники таможни Службы доходов Минфина Грузии на основании подозрений провели детальный досмотр иностранных граждан и их багажа, в результате чего обнаружили незадекларированные золотые изделия общим весом 579,39 грамма.



Общая таможенная стоимость незадекларированного товара составила 145 608 лари.



Отдельно отмечается случай, когда один из нарушителей пытался ввезти незадекларированную сумму денег. По курсу Нацбанка её общий объём составил 76 509 лари.



В отношении трёх нарушителей материалы дела переданы в Следственную службу Минфина для дальнейшего реагирования, а ещё двое граждан были оштрафованы по части 1 статьи 168 Таможенного кодекса — в общей сложности на 14 813 лари.





