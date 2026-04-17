Георгий Вашадзе: Мы должны вернуть себе родину по грузинскому сценарию

17.04.2026 18:04





Один из лидеров «Альянса оппозиции» Георгий Вашадзе заявил, что у них есть чёткое послание для общества — вернуть страну «по грузинскому сценарию».



По словам Вашадзе, это решение должен принять сам народ.



«Историческая миссия нашего поколения — вывести Грузию на мирный путь развития, стать членом Евросоюза и укрепить экономику. Для этого нам нужно объединиться. 26 мая мы хотим собраться все вместе на проспекте Руставели и чётко донести наше послание, прежде всего, населению Грузии. То, что сегодня происходит в стране, ненормально. Мы не хотим изолированную страну, не хотим Грузию с подорванной независимостью. Мы хотим сильную, мощную, лидирующую в регионе Грузию. У нас есть свой путь, у альянса есть чёткий план действий. Первый большой шаг — это 26 мая. Остальное покажет время. Я уверен, наступит момент, когда объединённый грузинский народ откажется от тех проблем, которые принесла «Грузинская мечта»», — заявил Вашадзе.



Также его спросили о заявлении бывшего президента Саломе Зурабишвили о том, что она хочет, чтобы смена власти произошла через выборы.



«Всеобщая мобилизация, свободные выборы, смена власти, быстрое развитие, интеграция в Евросоюз, экономическое благополучие для всех. Мы не делим людей по политическим взглядам, в отличие от «Грузинской мечты». Мы хотим, чтобы люди жили счастливо в этой стране. Мы никогда не будем разделять людей и не будем сажать их в тюрьму за политические взгляды, а других — поощрять. Все будут равны перед законом. Такой будет страна после нашей победы вместе с грузинским народом», — отметил Георгий Вашадзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





