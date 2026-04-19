Тбилисская книжная ярмарка пройдет с 23 по 26 апреля

19.04.2026 18:46





В Тбилиси с 23 по 26 апреля пройдет ежегодная книжная ярмарка (Tbilisi Book Fair), приуроченная ко Всемирному дню книги и авторского права. На четыре дня выставочное пространство Expo Georgia станет главным местом встречи издателей, авторов и читателей со всей страны.



По традиции, на одной площадке соберутся ведущие издательства, книжные магазины и литературные проекты. Посетителей ждут новинки, которые впервые представят именно на ярмарке, а также масштабные скидки на книги.



Организатором мероприятия выступает «Грузинская книжная ассоциация». Она была создана в прошлом году организациями, которые покинули «Ассоциацию издателей и распространителей книг Грузии» в знак протеста против закона об иноагентах.



Главная тема этого года – «С книгами за свободу». Организаторы подчеркивают, что ярмарка станет не только культурным, но и общественным пространством, где обсуждаются вопросы свободы слова, образования и роли литературы в обществе.



Программа включает несколько тематических зон. На главной сцене пройдут презентации книг и встречи с авторами, на малой – дискуссии и специальные проекты, включая публичные чтения писем в поддержку политзаключенных. Отдельные пространства будут посвящены детям и подросткам: запланированы мастер-классы, чтения, образовательные активности и настольные игры.



Впервые в истории ярмарки появится отдельная молодежная зона под девизом «Читай, думай, проверяй», которая объединит литературу с цифровой безопасностью и медиаграмотностью. Также будет работать интерактивное пространство независимых СМИ и дискуссионная площадка с участием государственного университета Илии.



Помимо книг, на ярмарке представят иллюстрации, постеры, авторские изделия и тематические аксессуары.



Вход на мероприятие свободный. Ярмарка будет открыта ежедневно с 11:00 до 20:00 в XI павильоне. Подробная информация доступна на странице мероприятия в Facebook.



Tbilisi Book Fair – преемница Тбилисского международного книжного фестиваля, который до 2022 года проходил под патронажем Минкультуры Грузии. Мероприятие, которое устраивали ежегодно с 1997 года, считалось одним из крупнейших в Кавказском регионе. Власти прекратили его финансирование на фоне масштабных протестов представителей сферы культуры, которые говорили о попытках установления цензуры.





