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Глава НБГ встретилась с послом Турции в Грузии Мустафой Тюркером Арызом
21.07.2026 18:57
Президент Национального банка Грузии Натия Турнава провела ознакомительную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Турецкой Республики в Грузии Мустафой Тюркером Арызом.
Как сообщает Национальный банк Грузии, стороны обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества между Грузией и Турцией, возможности углубления партнерства в финансовом секторе, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.
«Натия Турнава ознакомила посла Турции с текущей ситуацией в экономике Грузии, макроэкономической обстановкой и денежно-кредитной политикой Национального банка Грузии. Особое внимание было уделено значению экономической стабильности страны и устойчивости финансового сектора.
В ходе встречи было отмечено, что в банковском секторе Грузии успешно работают турецкие банки, что способствует дальнейшему углублению экономических и торговых связей между двумя странами. Стороны также обсудили активное сотрудничество между Национальным банком Грузии и Центральным банком Турции, направленное на обмен опытом и укрепление институциональных связей. Кроме того, были рассмотрены потенциальные проекты, которые могут быть реализованы в рамках этого сотрудничества.
В завершение встречи стороны подтвердили готовность и далее углублять сотрудничество между Грузией и Турцией в финансовой сфере», — говорится в сообщении Национального банка Грузии.
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