Руководитель АП: За последние пять лет экономический рост составил 9,3%

21.07.2026 19:01





«Грузия представляет собой своего рода остров мира не только на Южном Кавказе, но и во всем регионе. Это создает условия для того, чтобы в ближайшие годы темпы экономического роста страны были значительно выше, чем у других государств. Мы работаем над тем, чтобы эта тенденция сохранялась», — заявил журналистам глава администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.



По словам Жоржолиани, за последние пять лет экономический рост страны составил 9,3%.



«В международных рейтингах мы нередко видим, что по темпам экономического роста в ближайшие годы Грузия будет занимать лидирующие позиции. За последние пять лет рост нашей экономики составил 9,3%. Сейчас, по итогам первых пяти месяцев, мы также имеем очень хорошие результаты. Это является следствием правильной экономической политики, которую проводит правительство Грузии, а также инвестиций в инфраструктуру. Кроме того, мы наблюдаем значительный рост прямых иностранных инвестиций, чему способствует стабильная обстановка, созданная в стране. Грузия является своего рода островом мира не только на Южном Кавказе, но и в регионе. Соответственно, это обеспечивает стране возможность демонстрировать в ближайшие годы значительно более высокие темпы экономического роста по сравнению с другими государствами. Мы работаем над тем, чтобы эта тенденция сохранялась», — заявил Леван Жоржолиани.







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