Внедрение платформы Nasdaq Calypso отражает наше стремление создать сильный и прозрачный финансовый рынок - НБГ

22.07.2026 14:21





«Перевод пяти ведущих коммерческих банков Грузии на единую, международно признанную платформу способствует повышению стандартов управления рисками, регуляторного надзора и операционной устойчивости во всем секторе», — об этом заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава в связи с внедрением системы Nasdaq Calypso пятью ведущими коммерческими банками Грузии.



По её словам, инициатива Nasdaq Calypso отражает стремление Национального банка создать такой сильный и прозрачный финансовый рынок, который полностью соответствует лучшим международным практикам и поддерживает экономический рост Грузии.



«Перевод пяти ведущих коммерческих банков Грузии на единую, международно признанную платформу способствует повышению стандартов управления рисками, регуляторного надзора и операционной устойчивости во всем секторе. Эта инициатива отражает наше стремление создать такой сильный и прозрачный финансовый рынок, который полностью соответствует лучшим международным практикам и поддерживает экономический рост Грузии», — заявила Натия Турнава.



По словам Натии Турнава, модернизация казначейской инфраструктуры Грузии является стратегическим приоритетом Национального банка Грузии и важным шагом в направлении дальнейшего развития финансовой системы страны.



По заявлению президента НБГ, при поддержке Национального банка Грузии общая платформа обеспечит банковский сектор надежной инфраструктурой международного уровня, необходимой для содействия его дальнейшему росту.



Согласно информации Национального банка, общая платформа Nasdaq Calypso внедряется при поддержке Национального банка Грузии и под эгидой Ассоциации казначейств финансовых рынков Грузии и обеспечит банковский сектор надежной инфраструктурой международного уровня, необходимой для содействия его дальнейшему росту.



Грузинские коммерческие банки — «Банк Грузии», «Ти-Би-Си Банк», «Либерти Банк», «ТераБанк» и «БазисБанк» — осуществят трансформацию казначейской инфраструктуры на единой, международно признанной платформе — посредством системы Nasdaq Calypso.







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