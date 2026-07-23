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Нацбанк Грузии и Банк Кореи подписали двустороннее соглашение в рамках Программы партнерства по обмену знаниями


23.07.2026   10:39


Национальный банк Грузии принял делегацию представителей Банка Кореи и Корейского института финансовых телекоммуникаций и клиринга (KFTC). В ходе встречи стороны подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в рамках Программы партнерства по обмену знаниями.

По данным НБГ, программа 2026 года посвящена теме «Открытый банкинг и открытые финансы как конкурентоспособная альтернатива традиционной платежной инфраструктуре». Проект направлен на обмен международным опытом в развитии экосистемы открытых финансов для Грузии и поддержку разработки соответствующей нормативно-правовой, институциональной и технической модели.

По инфррмации НБГ, в рамках Программы партнерства по обмену знаниями корейские эксперты будут работать с командой НБГ над концепцией развития экосистемы открытых финансов. Проект включает в себя как обмен международным опытом, так и анализ грузинской правовой и нормативной среды, архитектуры модели и экосистемы открытых финансов, поэтапного плана реализации, обмена данными, защиты прав потребителей, управления и разработки технических стандартов.


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