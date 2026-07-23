Квривишвили: На встрече с министром торговли Сингапура особое внимание было уделено потенциалу экспорта грузинского вина в Сингапур

23.07.2026 12:46





»В рамках официального визита премьер-министра Грузии в Сингапур состоялся ряд встреч на высоком уровне, и у нас была возможность, в частности, с министрами транспорта, инноваций и здравоохранения обсудить возможности, которые позволят сблизить наши две страны», – заявила после встреч в Сингапуре министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.



По её словам, в ходе визита грузинской делегации состоялись важные встречи с высшим руководством страны — президентом, премьер-министром и другими представителями правительства.



«Особый акцент во время встречи с министром торговли был сделан на вопросах развития торгово-экономических отношений между нашими странами. Разумеется, отдельно обсуждался значительный потенциал экспорта грузинского вина в Сингапур», — отметила Мариам Квривишвили.



Как заявила Квривишвили, в ходе встреч с представителями частного и инвестиционного сектора Сингапура особое внимание было уделено инвестиционной привлекательности и потенциалу Грузии.



«Мы представили представителям частного сектора инвестиционный потенциал Грузии и рассказали о том, насколько благоприятный инвестиционный климат создан в нашей стране. Мы рассчитываем, что по итогам этого визита будут достигнуты конкретные практические результаты», — заявила Мариам Квривишвили.





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