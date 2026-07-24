НБГ прокомментировал санкции ЕС против зарегистрированных в Грузии

24.07.2026 17:56





Три из 14 криптовалютных платформ, попавших под запрет транзакций в рамках 21-го пакета антироссийских санкций Евросоюза, зарегистрированы в Грузии, однако не осуществляют свою деятельность на территории страны. Об этом говорится в официальном заявлении Национального банка Грузии (НБГ).



«Из 14 санкционированных субъектов, связанных с виртуальными активами, три — Aifory, Abcex и Rapira Group — основаны в Грузии, однако ни один из них не является субъектом, регулируемым Национальным банком Грузии», — заявили в НБГ.



По данным регулятора, ранее следственные органы Грузии провели проверку деятельности этих юрлиц и установили, что реальный ареал их работы не затрагивал территорию Грузии. Одновременно в отношении этих компаний начали дополнительные следственные действия.



В НБГ заявили, что действующие в Грузии правила устанавливают строгие требования для выхода на рынок и работы компаний, связанных с виртуальными активами. По мнению регулятора, это помогает отсеивать участников, вовлеченных в незаконную деятельность.



Одновременно, отмечается в заявлении, грузинская система соответствует международным стандартам. В 2024 году Moneyval Совета Европы присудил Грузии такую же оценку, как Великобритании и Франции, сочтя, что страна «в значительной степени соответствует» требованиям по регулированию виртуальных активов и новых технологий.



В конце мая Aifory, Abcex и Rapira Group также попали под санкции Великобритании. Лондон считает, что они связаны с российской платежной сетью «A7», использовавшейся для поддержки военной экономики страны. По данным Форин-офиса, только в прошлом году через «A7» перевели более 90 млрд долларов — эта сумма равна половине годовых военных расходов России.



23 июля Совет ЕС объявил о введении запрета на транзакции для 14 криптоплатформ, зарегистрированных в Грузии, ОАЭ, Панаме, Кыргызстане, Беларуси и на Маршалловых Островах, из-за их использования для обхода антироссийских ограничений.



Кроме того, Брюссель впервые утвердил механизм, позволяющий вводить полный запрет на предоставление криптоуслуг для компаний из третьих стран, если они оказывают содействие РФ в обходе санкций.



Меры стали часть 21-го пакета антироссийских санкций, который в Брюсселе назвали «крупнейшим» с начала войны против Украины. Помимо зарегистрированных в Грузии криптоплатформ, ЕС превентивно включил в «черный список» нефтеперерабатывающий завод в Кулеви.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





