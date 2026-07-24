Сборная Грузии победила Черногорию на Кубке солидарности в Китае

24.07.2026 18:08





В китайском городе Хайкоу стартовал международный баскетбольный турнир «Кубок солидарности». В соревнованиях принимает участие и кандидатская сборная Грузии, которую тренирует Марко Эспозито.



В первом матче грузинская команда встретилась со сборной Черногории и начала турнир с победы — 76:63.



Для справки, в рамках этого турнира кандидатская сборная Грузии проведёт ещё два матча: 25 июля — против хозяев турнира, сборной Китая; 27 июля — повторно сыграет со сборной Черногории.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





