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Сборная Грузии победила Черногорию на Кубке солидарности в Китае


24.07.2026   18:08


В китайском городе Хайкоу стартовал международный баскетбольный турнир «Кубок солидарности». В соревнованиях принимает участие и кандидатская сборная Грузии, которую тренирует Марко Эспозито.

В первом матче грузинская команда встретилась со сборной Черногории и начала турнир с победы — 76:63.

Для справки, в рамках этого турнира кандидатская сборная Грузии проведёт ещё два матча: 25 июля — против хозяев турнира, сборной Китая; 27 июля — повторно сыграет со сборной Черногории.


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