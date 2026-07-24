Житель Кахетии задержан по обвинению в убийстве отца

24.07.2026 18:05





Полиция задержала жителя Кахетии по обвинению убийстве собственного отца — по данным следствия, после жестокого нападения он спрятал тело во дворе их дома. Информацию распространяет пресс-служба МВД Грузии.



«На почве взаимной ссоры обвиняемый нанес отцу ранения тупым предметом, в результате чего тот скончался на месте. Также было установлено, что с целью сокрытия следов преступления обвиняемый закопал тело во дворе дома», — говорится в сообщении министерства.



Мужчину задержали по горячим следам после проведения оперативных мероприятий. Орудие преступления изъяли в качестве вещдока.



Уголовное дело расследуется по статье об умышленном убийстве члена семьи, совершенном при отягчающих обстоятельствах. В случае признания виновным задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



Источник: Новости - Грузия

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