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Житель Кахетии задержан по обвинению в убийстве отца
24.07.2026 18:05
Полиция задержала жителя Кахетии по обвинению убийстве собственного отца — по данным следствия, после жестокого нападения он спрятал тело во дворе их дома. Информацию распространяет пресс-служба МВД Грузии.
«На почве взаимной ссоры обвиняемый нанес отцу ранения тупым предметом, в результате чего тот скончался на месте. Также было установлено, что с целью сокрытия следов преступления обвиняемый закопал тело во дворе дома», — говорится в сообщении министерства.
Мужчину задержали по горячим следам после проведения оперативных мероприятий. Орудие преступления изъяли в качестве вещдока.
Уголовное дело расследуется по статье об умышленном убийстве члена семьи, совершенном при отягчающих обстоятельствах. В случае признания виновным задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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