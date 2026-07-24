СГБ Грузии задержала в Тбилиси одного человека за использование поддельного официального документа

24.07.2026 18:21





Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии задержали в Тбилиси одного человека по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и использовании поддельного официального документа.



По информации СГБ, следствие установило, что обвиняемый пытался мошенническим путём продать принадлежащую другому лицу недвижимость стоимостью в несколько миллионов долларов США, а именно земельный участок площадью более 18 000 квадратных метров, расположенный в районе Цкнети.



«Обвиняемый пытался оформить отчуждение указанного имущества 24 июля текущего года в Национальном агентстве публичного реестра Министерства юстиции Грузии, используя поддельную доверенность, изготовленную за рубежом.



По предварительной договорённости с потенциальным покупателем он продавал чужой земельный участок по цене 1 200 000 долларов США, что значительно ниже его реальной стоимости. В этот момент он был задержан сотрудниками Антикоррупционного агентства», — говорится в сообщении СГБ.



Расследование ведётся по подпункту «б» части 3 статьи 180 (мошенничество в особо крупном размере) и части 1 статьи 362 (использование поддельного официального документа) Уголовного кодекса Грузии. Эти статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до девяти лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





