С конца года Кутаисский аэропорт сможет без ограничений принимать самые крупногабаритные самолёты

28.07.2026 19:39





Строительство взлётно-посадочной полосы и связанной с ней инфраструктуры в Международном аэропорту имени Давида Агмашенебели в Кутаиси находится на завершающем этапе. Об этом сообщил генеральный директор Объединения аэропортов Грузии (UAG) Леван Мосешвили.



По его словам, после завершения проекта Кутаисский международный аэропорт будет оснащён современными навигационными системами, что позволит ему принимать более крупные воздушные суда, включая дальнемагистральные самолёты.



«С конца года у нас появится возможность без каких-либо ограничений принимать самые крупногабаритные воздушные суда. Взлётно-посадочная полоса будет оборудована современными навигационными средствами, что позволит Кутаисскому международному аэропорту принимать более крупные, в том числе дальнемагистральные самолёты, без каких-либо ограничений. Это, в свою очередь, будет способствовать росту туристического потока, привлечению грузов и развитию грузовых авиаперевозок через Кутаисский международный аэропорт», — заявил Леван Мосешвили.



Генеральный директор Объединения аэропортов Грузии также отметил, что реализуемый в Кутаисском международном аэропорту проект является одним из самых масштабных и беспрецедентных инфраструктурных авиационных проектов в истории независимой Грузии.



«Мы постоянно работаем над развитием и укреплением аэропортовой инфраструктуры, чтобы Грузия стала региональным авиационным хабом», — подчеркнул Леван Мосешвили.







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