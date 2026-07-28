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Центральный вокзал Тбилиси ждёт масштабная реконструкция за 7,4 млн лари
28.07.2026 20:27
«Грузинская железная дорога» объявила тендер стоимостью 7,4 млн лари на полную реконструкцию пассажирских платформ №2 и №3 Центрального вокзала Тбилиси.
В рамках проекта планируется:
▫️ полностью обновить платформы;
▫️ обустроить новые навесы;
▫️ модернизировать инфраструктуру для пассажиров;
▫️ установить четыре новых эскалатора — по два на каждой платформе.
Срок выполнения работ составит 12 месяцев. Реконструкцию будут проводить поэтапно.
В проектной документации отмечается, что нынешнее состояние платформ неудовлетворительное. Система отвода дождевой воды работает плохо, железобетонные конструкции местами повреждены, нарушены уклоны водоотводных каналов, а некоторые участки полностью забиты щебнем и грунтом.
Приём тендерных предложений начнётся 13 августа и завершится 18 августа.
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