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Центральный вокзал Тбилиси ждёт масштабная реконструкция за 7,4 млн лари


28.07.2026   20:27


«Грузинская железная дорога» объявила тендер стоимостью 7,4 млн лари на полную реконструкцию пассажирских платформ №2 и №3 Центрального вокзала Тбилиси.

В рамках проекта планируется:

▫️ полностью обновить платформы;
▫️ обустроить новые навесы;
▫️ модернизировать инфраструктуру для пассажиров;
▫️ установить четыре новых эскалатора — по два на каждой платформе.

Срок выполнения работ составит 12 месяцев. Реконструкцию будут проводить поэтапно.

В проектной документации отмечается, что нынешнее состояние платформ неудовлетворительное. Система отвода дождевой воды работает плохо, железобетонные конструкции местами повреждены, нарушены уклоны водоотводных каналов, а некоторые участки полностью забиты щебнем и грунтом.

Приём тендерных предложений начнётся 13 августа и завершится 18 августа.


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