Центральный вокзал Тбилиси ждёт масштабная реконструкция за 7,4 млн лари

28.07.2026 20:27





«Грузинская железная дорога» объявила тендер стоимостью 7,4 млн лари на полную реконструкцию пассажирских платформ №2 и №3 Центрального вокзала Тбилиси.



В рамках проекта планируется:



▫️ полностью обновить платформы;

▫️ обустроить новые навесы;

▫️ модернизировать инфраструктуру для пассажиров;

▫️ установить четыре новых эскалатора — по два на каждой платформе.



Срок выполнения работ составит 12 месяцев. Реконструкцию будут проводить поэтапно.



В проектной документации отмечается, что нынешнее состояние платформ неудовлетворительное. Система отвода дождевой воды работает плохо, железобетонные конструкции местами повреждены, нарушены уклоны водоотводных каналов, а некоторые участки полностью забиты щебнем и грунтом.



Приём тендерных предложений начнётся 13 августа и завершится 18 августа.





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