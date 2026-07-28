Уреки и Шекветили объединят в единую туристическую зону

28.07.2026 20:17





Власти утвердили концепцию генерального плана развития рекреационной территории Уреки–Шекветили. Проект выходит далеко за рамки обычного благоустройства — речь идет о создании единого круглогодичного лечебно-оздоровительного кластера, который должен изменить саму модель работы курорта.



Ключевое решение — присвоение Шекветили статуса курорта и его объединение с Уреки в единую систему. Это позволит развивать территорию как один комплекс с общей инфраструктурой, медицинскими и оздоровительными услугами, а также привлечь инвестиции в новые туристические проекты.



Особое внимание уделяется главной проблеме черноморских курортов — сильной сезонности. Если сегодня основной поток отдыхающих приходится лишь на летние месяцы, то новая стратегия предполагает загрузку региона осенью, зимой и весной. Сделать это планируют за счет развития MICE-туризма — проведения конференций, форумов, деловых мероприятий — а также расширения лечебно-оздоровительного направления.



Не менее важной частью проекта стало сохранение природного наследия. Документ предусматривает защиту уникальных магнитных песков и восстановление рощи пицундской сосны. Более того, для соснового массива инициировано присвоение статуса памятника садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры. Одновременно формируется так называемый «зелено-голубой каркас» территории: планируется создание пяти зеленых коридоров, которые свяжут внутренние районы с побережьем Черного моря.



Масштабная модернизация ожидает и инженерную инфраструктуру. Предусмотрено полное обновление систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, электросетей и дренажных каналов, а также стимулирование использования солнечной энергетики, что должно повысить устойчивость региона в долгосрочной перспективе.



Серьезные изменения затронут транспортную систему. В концепцию включены принципы «зеленой мобильности»: заработает система Park & Ride, появятся электротакси, новые велосипедные маршруты, современные парковочные хабы возле железнодорожной станции и других ключевых объектов. Кроме того, через реку Супса планируется строительство нового моста, который улучшит транспортную доступность территории.



Развитие получит и морская инфраструктура. В Уреки и Шекветили построят два общественных пирса для каботажных туристических маршрутов вдоль побережья. Еще одна стратегическая цель — получение международного экологического сертификата Blue Flag для местных пляжей, что значительно повысит их привлекательность на международном туристическом рынке.



Если все заявленные проекты будут реализованы, регион может превратиться из преимущественно летнего направления в полноценный круглогодичный курорт.



Теперь главным вопросом остается скорость реализации этих масштабных планов и их соответствие заявленным срокам.





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