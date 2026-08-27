Туристический рынок все заметнее смещается в сторону Аджарии

27.08.2026 18:17





В 2025 году гостиничный сектор Грузии продолжил расширяться: количество действующих гостиниц и объектов гостиничного типа достигло 2 783, что на 4,5% больше, чем годом ранее.



При этом география рынка остается весьма показательной. На Аджарию пришлось 21,3% всех гостиничных объектов страны, а на Тбилиси — 20,9%. Иными словами, практически каждый пятый объект размещения сосредоточен в столице, а крупнейшая доля приходится на главный туристический регион Черноморского побережья.



Всего гостиничными услугами в 2025 году занимались 2 731 экономический субъект. Причем рынок остается преимущественно малым частным бизнесом: 65,5% объектов работают в форме индивидуального предпринимательства, а 99,8% гостиниц находятся в частной собственности.



Рост заметен не только в количестве объектов. Совокупная площадь гостиниц и гостиничных учреждений достигла 3,96 млн кв. метров, увеличившись за год на 9,8%. Жилая площадь номеров выросла на 8,9% — до 1,76 млн кв. метров.



Расширяется и предложение для туристов: количество мест увеличилось на 6%, до 120,2 тыс., а число номеров — на 6,1%, до 54,3 тыс.



Но главный показатель — спрос. В 2025 году гостиницы страны приняли 6,2 млн гостей, что на 6,5% больше, чем в 2024-м. Более 62% посетителей были иностранцами.



Особенно заметна структура международного турпотока. На граждан Израиля пришлось 555,4 тыс. гостей, или 14,3% от общего числа посетителей гостиниц. Их количество оказалось на 1% выше прошлогоднего. Граждане стран Евросоюза составили 10,4% от общего числа иностранных гостей.



Практически весь иностранный туристический поток связан с отдыхом: 92% зарубежных посетителей приезжали с целью рекреации и туризма. Среди тех, кто размещался в гостиницах именно для отдыха, лидировали граждане Израиля и России — 14,7% и 12,9% соответственно.



Эти цифры важны не только для гостиничного бизнеса. Они показывают, что рынок продолжает наращивать мощности одновременно с ростом туристического спроса. Причем Аджария сохраняет статус одного из главных центров этого процесса, концентрируя крупнейшую долю объектов размещения в стране.



Есть и обратная сторона роста: вместе с увеличением номерного фонда повышается конкуренция между гостиницами, апартаментами и другими форматами размещения. Для регионов, ориентированных на сезонный туризм, это означает необходимость бороться уже не просто за количество туристов, а за более длительное пребывание и более высокие расходы каждого гостя.



Отдельный вопрос — занятость. В гостиничном секторе в 2025 году работал 29 101 человек, причем женщины составляли 54,5% сотрудников. Таким образом, туризм остается не только источником валютных поступлений, но и заметным работодателем — особенно для регионов с высокой концентрацией гостиничного бизнеса.



Итог выглядит достаточно четко: гостиничная инфраструктура растет быстрее, чем просто количество объектов, а туристический спрос продолжает увеличиваться. Следующим этапом для рынка может стать уже не экстенсивное расширение, а борьба за качество, загрузку и доходность каждого номера.





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