Более 5,5 тыс. абитуриентов в Грузии остались без студбилета по итогам ЕНЭ-2026

27.08.2026 17:21





До 14% грузинских абитуриентов, сдававших Единые национальные экзамены (ЕНЭ) в этом году, не смогли поступить в учебные заведения. Об этом сообщили в Национальном центре оценок и экзаменов (NAEC) Минобразования Грузии.



В частности, минимальный порог компетенции хотя бы по одному предмету не смогли преодолеть 3 744 абитуриента — это около 9,4% от общего числа участников испытаний.



Еще 1 795 человек успешно сдали экзамены, но все равно не смогли поступить ни в вуз, ни в колледж. Таким образом, суммарно без студенческого билета остались 5 539 человек из 39 689 участников.



По данным NAEC, в случае с теми, кто успешно сдал экзамены, главной причиной незачислений стал слишком короткий список выбранных образовательных программ. Абитуриенты указали в заявках лишь одну или несколько востребованных специальностей, где сложился высокий конкурс, и их баллов для зачисления не хватило. При этом альтернативных вариантов в их списках не оказалось.



В NAEC напомнили, что правила позволяют указывать неограниченное количество программ и менять их приоритетность вплоть до 18:00, следующего за публикацией результатов апелляций. Экзаменационный центр настоятельно рекомендует будущим абитуриентам учитывать уровень конкуренции и добавлять в заявку больше запасных вариантов.



Всего по итогам ЕНЭ-2026 на программы высшего и профессионального образования зачислили 34 150 человек. При этом более 60% из них — 20 679 абитуриентов — будут учиться полностью за счет государства:



17 862 человека поступили на полностью финансируемые государством места бакалавриата в госвузах;

1 495 человек — на программы подготовки по грузинскому языку («1+4»);

1 322 человека — на государственные профессиональные программы.

В NAEC подчеркивают, что в 2013-2025 годах доля абитуриентов, получавших 100%-ный государственный грант по результатам экзаменов, составляла лишь от 2,9% до 3,84% от общего числа зачисленных.



Источник: Новости - Грузия

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