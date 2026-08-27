В Грузии учреждена «Антианнексионная платформа»

27.08.2026 17:17





Сегодня в гостинице «Тбилиси Мариотт» было учреждено объединение граждан «Антианнексионная платформа».



На мероприятии платформа приняла декларацию - «Нет оккупации и фактической аннексии - да справедливости, миру и территориальной целостности Грузии». В декларации платформы отмечается, что она является полностью аполитичной и готова сотрудничать с членами любой партии.



«Мы, граждане Грузии, объединяющиеся как надпартийное объединение и для которых суверенитет Грузии, территориальная целостность, принципы международного права, свобода и человеческое достоинство явялются главными ценностями, заявляем о создании Антианнексионной платформы граждан Грузии.



Нас объединяет твёрдая убежденность в том, что оккупация, осуществленная Российской Федерацией в любой форме, фактическая аннексия Абхазии и Цхинвальского региона, поощрение сепаратизма и осуществление демографических изменений в оккупированных регионах насильственным путем являются грубым нарушением международного права и фундаментальных прав человека.



Антианнексионная платформа является внепартийным и добровольным объединением граждан Грузии, целью которого является противодействие российской оккупационной и аннексионной политике правовыми, общественными и мирными путями, защита прав вынужденно перемещённых лиц из оккупированных регионов Грузии и укрепление принципов международного права», - говорится в заявлении.



Целями платформы являются: поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии на основе общепризнанных норм и принципов международного права; укрепление принципа непризнания т.н. независимости оккупированных регионов и содействие правовой оценке захвата территорий Грузии с применением силы; защита прав вынужденно перемещённых лиц и беженцев с оккупированных территорий. Инициирование международного уголовного преследования в отношении марионеточных режимов в оккупированных регионах и их лидеров, а также лиц, содействующих процессу аннексии. Проведение правовых исследований и анализа по указанным вопросам; повышение общественной осведомлённости о российских гибридных и аннексионных угрозах.



Поддержка людей, пострадавших в результате продолжающейся фактической аннексии, и защита их прав. Активное сотрудничество с международными партнёрами Грузии и дипломатическим корпусом по вопросам рисков аннексии и оккупации. Поддержка урегулирования конфликтов мирными и правовыми методами.



«Мы верим, что борьба против оккупации и фактической аннексии со стороны Российской Федерации - это не только политический вопрос. Это борьба за справедливость, человеческое достоинство, историческую правду и безопасность будущих поколений.



Антианнексионная платформа граждан Грузии основывается на принципах мирного сосуществования, уважения международного права и защиты прав человека.



Мы заявляем, что осуществлённая Россией фактическая или юридическая аннексия никогда не станет законной реальностью, а границы, изменённые посредством насилия, не получат моральной и правовой легитимности.



«Нет оккупации и фактической аннексии - да справедливости, миру и территориальной целостности Грузии!», - говорится в декларации платформы.



Декларацию подписывают основатели Антианнексионной платформы: Владимир Чачибая - бывший заместитель начальника Объединённого штаба Вооружённых сил Грузии; Нодар Харшиладзе -бывший заместитель министра обороны и внутренних дел Грузии, соучредитель Центра стратегического анализа CSAC; Акия Барбакадзе -полковник в отставке, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии; Каха Гогидзе - режиссёр; Паата Давитая - председатель партии «Европейские демократы Грузии»; Николоз Вашакидзe - бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии, первый заместитель министра иностранных дел, бывший первый заместитель министра обороны Грузии; Мамука Гамкрелидзе - бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Китае; Георгий Мелашвили - директор Европейско-грузинского института EGI; Ираклий Таблиашвили - журналист.





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