Ираклий Таблиашвили: Сегодня мы имеем дело с империей смерти, которое пытается упразднить грузинское государство

27.08.2026 17:06





Сегодня мы имеем дело с империей смерти, и эта империя смерти не останавливается. Она пытается ослабить грузинское государство и затем упразднить его, - заявил журналист и один из учредителей гражданского объединения «Антианнексионная платформа» Ираклий Таблиашвили на презентации платформы.



По его словам, движение должно объединить граждан Грузии и дать им возможность высказать главный посыл, что Грузия не смирится с аннексией и оккупацией.



«В 80-х годах прошлого века Рональд Рейган назвал Советский Союз "империей зла". Сегодня мы имеем дело с империей смерти, и эта империя смерти не останавливается. Она пытается ослабить грузинское государство, а впоследствии уже и упразднить его.



Антианнексионное движение должно объединять всех без исключения. Каждый из нас должен чувствовать ответственность перед этой страной, перед настоящим и будущим этой страны. И, разумеется, перед прошлым. Это важнейшее движение, которое, по идее, должно объединить многих граждан Грузии и заставить многих граждан сказать главное слово, что мы ни в коем случае не уступим и не смиримся ни с оккупацией, ни с аннексией, попытка этого у России уже имеется и тем более будет иметь место спустя определённый период времени», - заявил Ираклий Таблиашвили.





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