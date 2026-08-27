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«Тбилисоба-2026» будет отмечаться 3-4 октября
27.08.2026 17:44
Традиционный праздник грузинской столицы — «Тбилисоба» — отметят в этом году 3-4 октября, а его бюджет составит 3,1 млн лари. Для организации мероприятий мэрия Тбилиси уже обратилась к Агентству госзакупок, пишет bm.ge.
Бюджет праздника на 400 тыс. меньше, чем в прошлом году. Мэрия просит провести все закупки напрямую, без конкурса. Такая же практика существовала и в предыдущие годы.
Отказ от стандартного тендера столичные власти объясняют высокой государственной и общественной значимостью, а также творческой спецификой праздника.
«Значительная часть запланированных активностей представляет собой авторские и индивидуальные творческие работы. Их содержание, художественное решение и форма реализации формируются в ходе творческого процесса, а также интенсивных рабочих встреч и переговоров с квалифицированными исполнителями, работающими в соответствующей сфере. Этот процесс требует поэтапного уточнения программы, состава участников и технических решений, что делает невозможным заблаговременное определение и планирование всех существенных условий закупки», — заявили в мэрии.
Праздничные мероприятия пройдут на центральных улицах города. Там будут представлены различные инсталляции и декорации, выставочные павильоны, культурные пространства. Состоятся концерты исполнителей разных жанров, театрализованные представления и спектакли, ярмарки. Также запланирована традиционная церемония награждения почетных тбилиссцев.
«Тбилисоба» – популярный осенний праздник грузинской столицы, привлекающей тысячи жителей страны и туристов со всего мира. Праздник отмечают с 1979 года. С 2018-го «Тбилисоба» ежегодно проводится в первые выходные октября.
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