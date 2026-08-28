Объявлен первый тендер на строительство аэропорта Телави

28.08.2026 21:23





«Объединение аэропортов Грузии» объявило тендер стоимостью 13,2 млн лари на строительство пассажирского терминала будущего аэропорта в Телави.



Прием тендерных предложений начнется 25 сентября и завершится 29 сентября. Согласно условиям закупки, подрядчик должен завершить работы не позднее чем через 21 месяц после подписания контракта.



К участию в торгах допустят только компании с проверенным репутационным треком — за последние четыре года подрядчик должен иметь опыт строительства хотя бы одного аналогичного объекта. По расчетам властей, пропускная способность нового терминала составит порядка 50 тысяч пассажиров в год.



Проект возрождения авиасообщения с Кахетией выходит на этап закупок с существенным отставанием от графика и в усеченном формате.



Впервые старт работ по терминалу и взлетно-посадочной полосе премьер-министр Ираклий Кобахидзе анонсировал еще в июне 2024 года, обещая сдать объект в 2025-м. Однако стройка так и не началась, а сам проект даже не включили в госбюджет на 2026 год. Летом 2026 года Кобахидзе озвучил новые сроки: старт работ в октябре, а финал — только к концу 2028 года.



Изначально правительство обещало Кахетии полноценный международный аэропорт. Позже концепцию «оптимизировали», ограничив Телави исключительно внутренними рейсами.



Отказ от международных амбиций власти объясняют планами по строительству гигантского хаба в Вазиани (на базе бывшей военной авиабазы под Тбилиси), запуск которого намечен на 2031 год. В правительстве посчитали, что после его открытия держать международный аэропорт в Кахетии будет экономически нецелесообразно.



Источник: Новости - Грузия

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