Импорт сухого молока достиг рекорда: Беларусь резко нарастила поставки

30.08.2026 12:46





Импорт сухого молока в 2026 году заметно вырос, причем одновременно изменилась и структура поставок. За январь–июль в страну ввезли 7 279 тонн сухого молока общей стоимостью $20,293 млн. Это максимальный показатель за весь период доступной статистики — с 2009 года.



Рост интересен не только самим объемом. Еще несколько лет назад среди основных поставщиков заметную роль играл Иран, однако сейчас его позиции существенно ослабли. Главным источником импорта стала Беларусь, причем рост поставок оттуда оказался значительно выше общего увеличения рынка.



Беларусь стала основным поставщиком



За первые семь месяцев 2026 года из Беларуси было импортировано 4 306 тонн сухого молока на $11,979 млн. За аналогичный период 2025 года показатель составлял $5,750 млн. Таким образом, стоимость белорусского импорта увеличилась примерно на 108%.



Для сравнения, поставки из Ирана за тот же период сократились с $8,253 млн до $4,359 млн. В физическом выражении из Ирана в этом году поступило 1 579 тонн.



Таким образом, произошла достаточно заметная перестановка среди крупнейших поставщиков: Беларусь вышла на первое место, а Иран переместился на второе. При этом речь идет не просто о небольшом изменении долей. Стоимость белорусских поставок уже почти втрое превышает объем закупок из Ирана.



Одна из причин такого изменения может быть связана с ценами и условиями поставок, однако по одной статистике импорта нельзя однозначно определить, что именно стало главным фактором. На объемы влияют стоимость сырья на внешних рынках, транспортные расходы, условия контрактов, спрос со стороны переработчиков и ситуация с внутренним производством молочного сырья.



Кто еще поставляет сухое молоко



Помимо Беларуси и Ирана, заметные объемы в январе–июле 2026 года поступили из европейских и соседних стран.



Нидерланды поставили 475 тонн на $1,330 млн, Украина — 507 тонн на $1,241 млн, Россия — 356 тонн на $958,1 тыс.



В результате пять крупнейших поставщиков обеспечили подавляющую часть общего импорта сухого молока. Особенно заметна концентрация на Беларуси: ее поставки составили около 59% от всей стоимости импортированного за семь месяцев продукта.



Изменение объемов белорусских поставок напрямую влияет на общую статистику рынка. Если закупки у этого поставщика продолжат расти, зависимость импорта от одного направления будет увеличиваться.



Что стоит за ростом импорта



Рекордный объем импорта сам по себе не означает, что внутреннее производство молока или молочной продукции сокращается. Сухое молоко используется прежде всего как промышленное сырье, поэтому рост его закупок может быть связан с увеличением производства продуктов, где требуется сухой молочный компонент, с изменением цен или с необходимостью компенсировать определенный дефицит сырья.



Здесь важен и ценовой фактор. За семь месяцев 2026 года средняя стоимость импортированной тонны сухого молока составляла около $2,788. При этом показатели разных стран отличаются, поэтому изменение географии поставок может отражать не только доступность продукции, но и экономику конкретных контрактов.



В целом данные показывают две параллельные тенденции: импорт сухого молока достиг максимального уровня с 2009 года, а главным источником поставок стала Беларусь.





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