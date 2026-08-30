Полиция провела обысхи в двух домах в рамках дела о смерти Даура Буава

30.08.2026 12:53





Сотрудники главного управления Ваке-Сабуртало Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел, исходя из обстоятельств, выявленных в рамках продолжающегося расследования по факту смерти Даура Буавы, провели обыск в двух жилых домах в Тбилиси и по обвинению в приобретении и хранении наркотических средств задержали двух человек.



В результате проведенного обыска в качестве вещественных доказательств изъято 10 упаковок различных видов наркотических средств — «марихуана» и «метадон».



В ходе текущего расследования по уголовному делу, в том числе на основании опросов, подтверждается, что оба задержанных были знакомы с Дауром Буава и его подругой, которую полиция задержала вчера.



В рамках расследования также установлено, что один из задержанных по обвинению в наркопреступлении безвозмездно передал наркотическое средство подруге Буава. Указанное наркотическое средство она употребила вместе с Дауром Буава, после чего оставила его в опасном для жизни состоянии, не обратившись ни к кому за помощью.



29 августа в рамках текущего расследования по делу Даура Буава правоохранители задержали гражданку иностранного государства по обвинению в оставлении в беде.



По уголовному делу продолжаются соответствующие следственные действия.





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