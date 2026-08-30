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Кавелашвили выразил соболезнования в связи со смертью короля угандийского королевства Торо
30.08.2026 12:48
Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования в связи со смертью короля угандийского королевства Торо – Ойо Ньимбы Кабамбы Игуру Рукиди IV.
"Выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной Его Величества короля Торо – Ойо Ньимбы Кабамбы Игуру Рукиди IV. Мои самые теплые соболезнования королевской семье, народу Торо и народу Уганды", – написал Кавелашвили в соцсети Х.
Король скончался 27 августа в возрасте 34 лет. Он взошел на на трон в 1995 году в возрасте всего трех лет, став 13-м правителем королевства Торо и самым молодым правящим монархом в мире.
Королевская семья заявила, что институт монархии будет сохранен: у покойного короля остался наследник-принц, чье имя будет объявлено позднее в соответствии с традициями королевства.
Также на этой неделе Кавелашвили выразил соболезнования Норвегии в связи с кончиной короля Харальда V.
«Грузия солидарна с Норвегиейв это скорбное время",– написал Кавелашвили в соцсети Х.
Харальд V скончался 28 августа в университетской клинике Осло в возрасте 89 лет. Харальд V взошел на престол в 1991 году после смерти отца, короля Улафа V, и правил страной более 35 лет.
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