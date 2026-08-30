Кавелашвили выразил соболезнования в связи со смертью короля угандийского королевства Торо

30.08.2026 12:48





Президент Грузии Михаил Кавелашвили выразил соболезнования в связи со смертью короля угандийского королевства Торо – Ойо Ньимбы Кабамбы Игуру Рукиди IV.



"Выражаю искренние соболезнования в связи с кончиной Его Величества короля Торо – Ойо Ньимбы Кабамбы Игуру Рукиди IV. Мои самые теплые соболезнования королевской семье, народу Торо и народу Уганды", – написал Кавелашвили в соцсети Х.



Король скончался 27 августа в возрасте 34 лет. Он взошел на на трон в 1995 году в возрасте всего трех лет, став 13-м правителем королевства Торо и самым молодым правящим монархом в мире.



Королевская семья заявила, что институт монархии будет сохранен: у покойного короля остался наследник-принц, чье имя будет объявлено позднее в соответствии с традициями королевства.



Также на этой неделе Кавелашвили выразил соболезнования Норвегии в связи с кончиной короля Харальда V.

«Грузия солидарна с Норвегиейв это скорбное время",– написал Кавелашвили в соцсети Х.



Харальд V скончался 28 августа в университетской клинике Осло в возрасте 89 лет. Харальд V взошел на престол в 1991 году после смерти отца, короля Улафа V, и правил страной более 35 лет.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





