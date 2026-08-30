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Аджарский хачапури занял второе место в топ-100 лучших блюд с сыром по версии TasteAtlas
30.08.2026 15:59
«Одна из самых популярных разновидностей хачапури — открытый пирог, наполненный смесью сыра и яйца» — так популярный TasteAtlas описывает аджарский хачапури, расположившийся на второй строчке рейтинга.
«Основа готовится из дрожжевого теста, которому придают продолговатую форму и традиционно наполняют сулугуни, имеретинским сыром или их комбинацией. Сверху на блюдо выливают яйцо, после чего пирог дополнительно выпекают, пока яйцо полностью не затвердеет. Этот пирог в форме лодочки родом из прибрежного региона Аджария, и его, как правило, подают с кусочком растопленного сливочного масла на верхушке»,
— отмечает платформа.
Стоит отметить, что 13-ю и 16-ю строчки занимают мегрельский и слоеный хачапури, 26-е место — гурийский, 34-е — имеретинский, 38-е — сванский хачапури, на 58-й позиции расположился осетинский хачапури, на 69-й — надуги, а на 82-й— гебжалия.
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