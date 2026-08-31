|
|
|
В июле ВВП Грузии вырос на 8%
31.08.2026 12:46
По предварительной оценке, в июле 2026 года рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) составил 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии («Сакстат»).
Кроме того, по данным «Сакстата», средний показатель экономического роста за первые семь месяцев 2026 года составил 7,9%.
Как сообщает ведомство, в июле 2026 года существенный вклад в экономический рост внесли обрабатывающая промышленность, сфера информации и связи, финансовая и страховая деятельность, горнодобывающая промышленность, а также транспорт и логистика.
В то же время тенденция к снижению была зафиксирована в строительном секторе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна