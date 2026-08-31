В июле ВВП Грузии вырос на 8%

31.08.2026 12:46





По предварительной оценке, в июле 2026 года рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) составил 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии («Сакстат»).



Кроме того, по данным «Сакстата», средний показатель экономического роста за первые семь месяцев 2026 года составил 7,9%.



Как сообщает ведомство, в июле 2026 года существенный вклад в экономический рост внесли обрабатывающая промышленность, сфера информации и связи, финансовая и страховая деятельность, горнодобывающая промышленность, а также транспорт и логистика.



В то же время тенденция к снижению была зафиксирована в строительном секторе.





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