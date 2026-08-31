В Тбилгорсуде проходит процесс по делу сына бывшего замминистра ВД Грузии Георгия Малания

31.08.2026 12:04





В Тбилисском городском суде проходит судебное заседание обвиняемого по делу об убийстве учителя Гиги Авалиани, сына бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии Мераба Малания - Георгия Малания.



На сегодняшнем заседании будут исследованы доказательства стороны обвинения, в частности, прокуратура представит несколько свидетелей.



Напомним, что Георгию Малания предъявлено обвинение в содействии умышленному причинению тяжкого вреда здоровью Гиги Авалиани, совершенного группой лиц. Ему предъявлено обвинение по подпункту «л» части 3-й статьи 117-й и статье 25-й Уголовного кодекса Грузии.





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