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В Тбилгорсуде проходит процесс по делу сына бывшего замминистра ВД Грузии Георгия Малания


31.08.2026   12:04


В Тбилисском городском суде проходит судебное заседание обвиняемого по делу об убийстве учителя Гиги Авалиани, сына бывшего заместителя министра внутренних дел Грузии Мераба Малания - Георгия Малания.

На сегодняшнем заседании будут исследованы доказательства стороны обвинения, в частности, прокуратура представит несколько свидетелей.

Напомним, что Георгию Малания предъявлено обвинение в содействии умышленному причинению тяжкого вреда здоровью Гиги Авалиани, совершенного группой лиц. Ему предъявлено обвинение по подпункту «л» части 3-й статьи 117-й и статье 25-й Уголовного кодекса Грузии.


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