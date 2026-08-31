Папуашвили: Политика, которой пытаются оказать воздействие на волю грузинского народа, не действует

31.08.2026 12:15





Наше желание заключается в том, чтобы стратегическое партнерство, в рамках которого Грузия в свое время, возможно, сделала больше, учитывая свои масштабы, чем предыдущая администрация США, — эти стратегические отношения были начаты с чистого листа - Мы выразили это желание. Если у кого-то есть желание дружить с нами и иметь стратегическое партнерство, мы к этому готовы, — заявил в беседе с журналистами председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, говоря о грузино-американских отношениях.



По оценке Шалвы Папуашвили, переосмысление политики в отношении Грузии происходит все чаще.



«Думаю, термин «урегулирование» здесь неверен, если мы уважаем нашу страну и суверенитет. То, что мы делаем, — это исполняем волю грузинского народа, и на последних выборах 1 120 000 граждан Грузии дали нам мандат управлять страной так, как мы управляем, и вести ее к тем целям, к которым мы ее ведем. У нас есть этот мандат от 1 120 000 грузин. Этот мандат подразумевает, что посягательство на суверенитет Грузии неприемлемо, что никто не имеет права вмешиваться в наши внутренние дела и выборы. Мы исполняем этот мандат и видим, что кому-то это не нравится. Предыдущей администрации США не нравилось, что здесь к власти не придут люди, которые были бы прямыми исполнителями ее воли. К сожалению, в Европе некоторым правительствам также не нравится, что у власти в Грузии находятся не их марионетки. У нас есть этот мандат от грузинского народа. А как другая сторона будет справляться с этой обидой и кто как будет с ней справляться — это их решение. Мы не собираемся идти на компромисс в этом вопросе ради того, чтобы кто-то посмотрел на нас благосклонно.



Это независимое, суверенное государство, и ко всем, кто попытается вмешиваться в выбор наших граждан, будет такое отношение.



То, что мы наблюдаем в последнее время, — это, как мне кажется, переосмысление различными правительствами своих подходов. Возможно, кто-то надеялся, что сможет повлиять на волю грузинского народа, но ответ грузинского народа очень четкий. Мы видим, что переосмысление политики в отношении Грузии происходит все чаще. Политика, с помощью которой пытались повлиять на волю грузинского народа, не работает, поэтому они должны принять волю грузинского народа такой, какая она есть. Это главный принцип Устава ООН — невмешательство во внутренние дела других стран и уважение суверенитета. Мы видим, что некоторые страны движутся в этом направлении, в том числе видим, что у нас наблюдается позитивная динамика и в отношениях с США», — заявил Папуашвили.



По его словам, под позитивной динамикой он подразумевает наличие контактов между администрациями, а также визит делегации, с которой состоялись плодотворные встречи. По словам Папуашвили, именно с этой надеждой они смотрят на будущие отношения.



«Несмотря на те вредные решения, которые предыдущая администрация приняла в отношении отношений между двумя странами, которыми она отменила стратегическое партнерство, попыталась вмешаться в выборы и так далее, мы готовы перевернуть эту страницу и смотреть вперед, исходя из того, что мы всегда были добросовестным партнером США и в целом каждой страны, которая уважает нашу страну», — заявил Папуашвили.





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