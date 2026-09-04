В Грузии готовят масштабный проект по защите морского побережья от эрозии

04.09.2026 18:45





Азиатский банк развития (АБР) выделит Грузии кредит в $2,5 млн для подготовки масштабного проекта по спасению пляжей и прибрежной инфраструктуры от смыва в море.



Департамент автомобильных дорог Грузии уже объявил международный тендер на выбор консалтинговой компании, которая разработает детальные инженерные проекты по защите и восстановлению Черноморского побережья страны.



Конкурс продлится до 2 октября, а сами исследовательские работы начнутся весной 2027 года.



За 9 месяцев инженерам предстоит изучить береговую линию протяженностью около 115 километров, где из-за сильных штормов, подъема уровня моря и сокращения речных наносов рельеф берега буквально тает на глазах.



Победившая компания выберет как минимум 9 самых уязвимых локаций — с учетом риска эрозии, экономической значимости и важности для туризма. Одно из мест известно уже сейчас, это береговая линия Кобулети.



Исследователи проведут под водой и на суше комплексную геодезию: изучат подводное течение, гидродинамику, структуру дна и состав песка.



На основе полученных данных специалисты разработают и сравнят различные варианты защиты побережья. Среди них искусственная подсыпка пляжей, установка подводных волнорезов, берегоукрепительных систем и систем перенаправления донных наносов.



При выборе оптимальных вариантов будут учитывать их техническую эффективность, стоимость, воздействие на окружающую среду и эстетические характеристики.



Проектирование также должно учитывать последствия изменения климата. Специалисты оценят возможное повышение уровня Черного моря к 2050 и 2100 годам, сценарии усиления штормов и их влияние на побережье.



Результатом работы станет полный пакет готовой документации: спецификации, сметы и чертежи, на основе которых правительство объявит открытые международные тендеры уже непосредственно на само строительство берегоукрепительных сооружений.



Новости-Грузия

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