Срок действия нескольких налоговых льгот, предусмотренных по налоговому кодексу, может быть продлен до 1 января 2033 года

06.10.2026 16:39





Срок действия ряда налоговых льгот, предусмотренных налоговым законодательством, может быть продлён до 1 января 2033 года.



Соответствующая инициатива уже представлена в парламенте Грузии. Законопроект подготовили депутаты «Грузинской мечты», которые поясняют, что инициатива будет способствовать завершению начатого до августа 2008 года и незавершённого строительства.



«Налоговым кодексом» установлены отдельные налоговые льготы, в том числе освобождение от НДС с правом на зачёт для поставщика недвижимого имущества, а также за оказание строительно-монтажных услуг, связанных с имуществом, поставленным поставщиком недвижимого имущества, если поставка недвижимого имущества и оказание связанных с ним строительно-монтажных услуг предусматриваются в период с 1 января 2015 года по 1 января 2029 года. При этом поставленное недвижимое имущество должно находиться на объекте, предусмотренном разрешением на строительство, действовавшим по состоянию на 8 августа 2008 года, либо на объекте, по которому по состоянию на 8 августа 2008 года проектная документация (архитектурный проект) была согласована с уполномоченным органом, а разрешение на строительство было выдано позднее, либо на объекте, где после 8 августа 2008 года была изменена проектная документация (архитектурный проект) или осуществлён демонтаж существующего здания и временно выдано новое разрешение на строительство. Льготный период распространяется на объект, на котором находится поставленное недвижимое имущество, для его ввода в эксплуатацию, и уполномоченный орган должен издать соответствующий административно-правовой акт.



«При содействии мэрии и сакребуло Тбилиси уже много лет действует программа, в рамках которой в целях удовлетворения лиц, пострадавших от незавершённого строительства (для передачи им площадей, которые строительная компания должна была им передать, но не передала), осуществляются соответствующие содействующие мероприятия, которые предоставляются пострадавшим лицам и новой строительной компании, приемлемой для них. В таком случае новая компания-девелопер обеспечивает продолжение строительного процесса (осуществление нового строительства) и в рамках этого удовлетворение требований пострадавших лиц. Следует отметить, что на сегодняшний день в масштабах муниципалитета Тбилиси по нескольким таким объектам уже предоставлены содействующие мероприятия, и компании обязаны осуществить строительный процесс и удовлетворить требования пострадавших лиц. Среди этих строек, конечно, есть определённая часть незавершённых строительных объектов, строительство которых было начато ещё до 8 августа 2008 года. Строительные компании, как правило, используют банковское финансирование для ведения строительства. Однако с учётом того, что срок ввода в эксплуатацию установлен до 1 января 2029 года, компании просят продлить этот льготный период ещё на разумный срок для получения финансирования от банков. В частности, на такой срок, который будет более приемлем для банковского сектора с точки зрения устойчивости законодательной базы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.



Согласно изменению, льготный период, определённый до 1 января 2029 года, продлевается и устанавливается до 1 января 2033 года, что, по заявлению инициаторов, будет способствовать как возможности муниципалитета удовлетворить требования пострадавших лиц, так и возможности компаний получать финансирование от банков и реализовывать проекты.





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