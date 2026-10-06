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Объем денежных переводов в Грузию в августе снизился


06.10.2026   16:40


В августе объём денежных переводов, поступивших в Грузию, в годовом выражении снизился на 8,2% — до 295,2 млн долларов США, а объём денежных средств, переведённых из Грузии, сократился на 5,8% — до 33,6 млн долларов США. Об этом говорится в отчёте, опубликованном Национальным банком.

По данным центрального банка, основной вклад в снижение внесли денежные переводы из России, объём которых в годовом выражении сократился на 87,7%. При этом продолжился рост переводов из Израиля — на 24,9%. Переводы из стран Европейского союза выросли за год на 3,9%. Объём переводов из США увеличился на 8,2%.

«В августе основным источником денежных переводов были страны Европейского союза с долей 50,8%, далее следовали США с долей 21,7% и Израиль — с долей 9,5%. Доля России в денежных переводах сократилась до 1,7%. Среди стран Евросоюза следует отметить высокую долю Италии (18,7%), Германии (10,6%) и Греции (9,6%)», — говорится в информации Национального банка Грузии.


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