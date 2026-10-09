Новый Ваке обещают построить в Тбилиси

09.10.2026 11:52





В столице, в присутствии премьер-министра, министра экономики и представителей застройщиков, - анонсирован грандиозный проект от компании «Archi», он носит название «Grand Avenue» и будет расположен недалеко от жд вокзала и стадиона «Динамо», в районе Надзаладеви. Главное преимущество мега-проекта — фокус на экологии и комфорте. Около 75% всей территории (около 11 гектаров) выделено под рекреационные и зеленые зоны, что делает его одним из самых заметных кварталов столицы.



Из заявленного на территории планируют реализовать: отель «Hilton», резиденции от «Wyndham», огромный тренажерный зал площадью 2 500 кв.м, открытый и крытый бассейны, спа-комплекс и корты для падел-тенниса, собственную школу и детский сад.



«У нас есть амбиция создать современный Ваке. Здесь будет расположен парк площадью около пятнадцати гектаров. Представьте себе, он больше, чем парк Мзиури. Также в этом фантастическом здании, которое поразит каждого из вас и каждого из нас, будут созданы очень крутые развлекательные зоны, коворкинги, гастро-хаб, рестораны, кафе, и это станет одним из самых любимых мест в городе для гостей и жителей. На территории также будет пятизвездочный отель «Hilton», с которым мы уже подписали меморандум»— рассказал основатель и председатель наблюдательного совета строительной компании «Archi» Илья Цулайя о проекте «Archi Grand Avenue».





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