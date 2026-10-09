На проспекте Тамар Мепе в Батуми построят 47-этажный небоскрёб

09.10.2026 11:56





Компания «Сиферли» получила разрешение на строительство 47-этажного жилого небоскрёба по адресу: проспект Тамар Мепе, 27, недалеко от побережья Чёрного моря.



На участке уже начался снос выкупленных двухэтажных домов. Площадь территории, непосредственно отведённой под нынешнее строительство, составляет 1640 м².



Разрешение на строительство мэр Батуми Гиорги Цинцадзе выдал 15 июля 2026 года на основании детального плана застройки, утверждённого в прошлом году.



Согласно этому плану, в перспективе здесь предполагается строительство трёх небоскрёбов. Первоначальная концепция предусматривала три 60-этажные башни, однако пока разрешение получено только на первую — 47 этажей и 166 метров высотой.



Вся территория, охваченная планом, объединяет 13 земельных участков, на которых сейчас находятся 14 индивидуальных жилых домов. Общая площадь составляет около 7300 м².



Причём по соседству Сакребуло уже утверждён ещё один детальный план, предусматривающий строительство ещё трёх высотных зданий.



Для реализации проекта параметры застройки пришлось существенно изменить. В представленной мэрии концепции предусматривалось увеличение коэффициента интенсивности застройки К2 с установленного 2,5 до 17,0.



Участок с юга выходит на проспект Тамар Мепе, с севера — практически на прибрежную зону Чёрного моря.



За возможность значительно увеличить плотность застройки компания должна предоставить муниципалитету компенсацию. В соответствии с установленными правилами застройщик обязан передать мэрии 10% квартир, появившихся за счёт дополнительной площади после увеличения К2, либо выплатить их соответствующую стоимость в бюджет.



Кроме того, на компанию возложены расходы, связанные с расширением дороги вдоль будущего комплекса. Альтернативный вариант — выкупить необходимые здания и земельные участки и безвозмездно передать их муниципалитету Батуми.



Компания «Сиферли» была основана Медеей Бочоришвили — супругой основателя Alliance Group Гиа Бицадзе.



Пока разрешён один 166-метровый 47-этажный небоскрёб, однако утверждённая градостроительная концепция предусматривает гораздо более масштабное освоение этой части побережья.





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