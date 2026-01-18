|
|
|
Reuters: В Иране заявляют, что опознаны по меньшей мере 5000 человек, погибших в ходе протестных акций
18.01.2026 16:11
По данным иранских официальных лиц, опознаны по меньшей мере 5000 человек, в том числе 500 сотрудников сил безопасности, погибших в ходе протестных акций. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.
Анонимный источник сообщил агентству, что наиболее ожесточенные столкновения произошли на северо-западе Ирана, где проживает преимущественно иранские курды. Он сказал, что число погибших, вероятно, намного выше.
Иранские власти вновь продолжают обвинять в беспорядках «террористов и вооруженных повстанцев», которые, по их словам, убивают «невинных иранцев».
По утверждению Тегерана, «демонстрантов поддерживали и снабжали оснащением Израиль и вооруженные группировки из-за рубежа».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна