Reuters: В Иране заявляют, что опознаны по меньшей мере 5000 человек, погибших в ходе протестных акций

По данным иранских официальных лиц, опознаны по меньшей мере 5000 человек, в том числе 500 сотрудников сил безопасности, погибших в ходе протестных акций. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.



Анонимный источник сообщил агентству, что наиболее ожесточенные столкновения произошли на северо-западе Ирана, где проживает преимущественно иранские курды. Он сказал, что число погибших, вероятно, намного выше.



Иранские власти вновь продолжают обвинять в беспорядках «террористов и вооруженных повстанцев», которые, по их словам, убивают «невинных иранцев».



По утверждению Тегерана, «демонстрантов поддерживали и снабжали оснащением Израиль и вооруженные группировки из-за рубежа».





