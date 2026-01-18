Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Reuters: В Иране заявляют, что опознаны по меньшей мере 5000 человек, погибших в ходе протестных акций


18.01.2026   16:11


По данным иранских официальных лиц, опознаны по меньшей мере 5000 человек, в том числе 500 сотрудников сил безопасности, погибших в ходе протестных акций. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

Анонимный источник сообщил агентству, что наиболее ожесточенные столкновения произошли на северо-западе Ирана, где проживает преимущественно иранские курды. Он сказал, что число погибших, вероятно, намного выше.

Иранские власти вновь продолжают обвинять в беспорядках «террористов и вооруженных повстанцев», которые, по их словам, убивают «невинных иранцев».

По утверждению Тегерана, «демонстрантов поддерживали и снабжали оснащением Израиль и вооруженные группировки из-за рубежа».


