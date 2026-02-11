На посту главы Департамента охранной полиции Теймураза Купатадзе сменит Георгий Аладашвили

11.02.2026 16:35





Департамент охранной полиции МВД Грузии возглавит Георгий Аладашвили.



На указанной должности он сменил Теймураза Купатадзе, который продолжит свою деятельности в качестве заместителя главы Тбилисского департамента полиции.



Указанную информацию распространяет МВД Грузии.



По сводкам ведомства, нового главу Департамента охранной полиции сотрудникам представил министр ВД Грузии.



«Гела Геладзе вместе с Георгием Аладашвили провел рабочую встречу в Департаменте охранной полиции, где был ознакомлен с детальной информацией о существующих нуждах ведомства.



Ранее Георгий Аладашвили занимал должность государственного уполномоченного в регионе Кахетии, он имеем многолетний опыт работы в структурах МВД Грузии»,- говорится в сообщении МВД Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





