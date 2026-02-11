|
На посту главы Департамента охранной полиции Теймураза Купатадзе сменит Георгий Аладашвили
11.02.2026 16:35
Департамент охранной полиции МВД Грузии возглавит Георгий Аладашвили.
На указанной должности он сменил Теймураза Купатадзе, который продолжит свою деятельности в качестве заместителя главы Тбилисского департамента полиции.
Указанную информацию распространяет МВД Грузии.
По сводкам ведомства, нового главу Департамента охранной полиции сотрудникам представил министр ВД Грузии.
«Гела Геладзе вместе с Георгием Аладашвили провел рабочую встречу в Департаменте охранной полиции, где был ознакомлен с детальной информацией о существующих нуждах ведомства.
Ранее Георгий Аладашвили занимал должность государственного уполномоченного в регионе Кахетии, он имеем многолетний опыт работы в структурах МВД Грузии»,- говорится в сообщении МВД Грузии.
