По факту превышения полномочий в отношении несовершеннолетнего прокуратура задержала сотрудника МВД

13.02.2026 10:19





По факту превышения служебных полномочий прокуратура задержала сотрудника Министерства внутренних дел.



В частности, по данным прокуратуры, сотрудник Министерства внутренних дел превысил свои служебные полномочия и без каких-либо правовых оснований решил осуществить осмотр мобильного телефона несовершеннолетнего с целью обнаружения фотографии т.н. локации, подтверждающей наличие в ней наркотиков.



Кроме того, по их данным, сотрудник Министерства ВД потребовал, чтобы несовершеннолетний разблокировал мобильный телефон и передал ему, от чего несовершеннолетний отказался. Раздраженный этим, он словесно оскорбил несовершеннолетнего, пригрозил задержанием и попытался принудить разблокировать телефон, чего сделать не удалось. Случай произошел 10 февраля на территории у станции тбилисского метро «Надзаладеви».



«На протяжении всего этого процесса несовершеннолетний требовал пригласить своего законного представителя и в данном случае выражал готовность предоставить возможность осмотреть мобильный телефон», — говорится в информации.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





