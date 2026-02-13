Кобахидзе: Миграция — один из вопросов, который особенно волнует грузинское общество

13.02.2026 11:37





По словам Кобахидзе, иностранцы составляют всего 6,6% населения Грузии – это около 257 тысяч человек. Большинство из них – граждане постсоветских стран, ЕС, США и Израиля. Примерно 40 тысяч иностранцев – бывшие граждане Грузии или люди с грузинскими фамилиями.



Доля граждан Турции составляет 7,4%, граждан Ирана – 3,7%. «Вопреки распространенным спекуляциям, совокупная доля граждан этих двух стран в населении Грузии составляет 0,7%, – сказал Кобахидзе. – Мигрантов из таких стран, как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Кувейт, у нас практически нет, что, в отличие от политиков, занимающихся спекуляциями, не должно удивлять людей, разбирающихся в вопросе».



«Миграция — один из вопросов, который особенно волнует грузинское общество. На фоне процессов, происходящих в Европе, обеспокоенность общества и интерес к этой теме не только не лишены оснований, но, напротив, заслуживают поддержки. Естественно, каждый патриот Грузии хочет, чтобы страна твёрдо защищала и сохраняла свою национальную и религиозную идентичность. Поэтому считаю необходимым делиться с обществом информацией о миграции и миграционной политике», – подчеркнул премьер.



Кобахидзе пообещал, что Национальная служба статистики опубликует уточненные данные по миграции в ближайшие месяцы.



Обсуждение демографических рисков в политической повестке возникло на фоне планов компании Eagle Hills из ОАЭ инвестировать в Грузию $6,6 млрд. Соглашение предполагает создание совместной компании, где грузинская сторона владеет 33%, и строительство масштабной инфраструктуры:



В Тбилиси на 600 га – жилые и коммерческие комплексы, включая гостиницы, общей площадью более 1 млн кв. м.

В Гонио на 250 га – новый курорт премиум-класса на Черноморском побережье.

В правительстве заявляли, что критика проекта со стороны оппозиции продиктована преимущественно политическими интересами.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





