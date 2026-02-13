На ликвидацию Администрации Южной Осетии выделено более полумиллиона лари

13.02.2026 12:10





Правительство Грузии выделило из резервного фонда 564 625 лари на финансирование расходов, связанных с ликвидацией Администрации Южной Осетии. Соответствующее решение отражено в распоряжении грузинского премьера Ираклия Кобахидзе. Согласно документу, указанная сумма будет перечислена муниципалитетам Гори, Каспи, Карели и Хашури.



«В целях исполнения распоряжения правительства Грузии №2244 от 26 декабря 2025 года «О создании ликвидационной комиссии, утверждении её состава, порядка деятельности и полномочий с целью ликвидации администрации временной административно-территориальной единицы на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области — Администрации Южной Осетии», а также на основании Закона Грузии «О создании надлежащих условий для мирного урегулирования конфликта в бывшей Юго-Осетинской автономной области» и Закона Грузии «О признании утратившими силу закона «О реституции и компенсации имущественного ущерба лицам, пострадавшим в результате конфликта на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области»», и в целях исполнения распоряжения правительства Грузии №316 от 9 февраля 2026 года «О порядке выплаты компенсаций сотрудникам администрации временной административно-территориальной единицы на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области – Администрации Южной Осетии, освобождённым от должности», Министерству финансов Грузии поручается выделить из резервного фонда правительства, предусмотренного законом «О государственном бюджете Грузии на 2026 год», администрации государственного представителя в муниципалитетах Гори, Каспи, Карели и Хашури 564 625 (пятьсот шестьдесят четыре тысячи шестьсот двадцать пять) лари для финансирования расходов, связанных с ликвидацией бывшей администрации Южной Осетии», — говорится в документе.





