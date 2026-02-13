Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
МВД: Задержан гражданин Иордании, который систематически совершал развратные действия в отношении своих несовершеннолетних дочерей


13.02.2026   12:10


По данным Министерства внутренних дел, по обвинению в домашнем насилии и развратных действиях, совершенных в отношении члена семьи задержан гражданин Иордании.

По данным ведомства, расследование показало, что обвиняемый систематически совершал развратные действия в отношении своих несовершеннолетних дочерей и подвергал их физическому насилию, а в случае, если несовершеннолетние расскажут об этом другим, угрожал убить всех трех детей.

«Сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних департамента полиции Тбилиси по обвинению в домашнем насилии и развратных действиях, совершенных в отношении члена семьи задержали гражданина Иордании С.А., 1980 года рождения.

В ходе следственных действий по делу установлено, что обвиняемый систематически совершал развратные действия в отношении своих несовершеннолетних дочерей.

Кроме того, установлено, что обвиняемый в преступлении также применял к детям физическое насилие. В том случае, если несовершеннолетние расскажут об этом другим, обвиняемый угрожал лишить всех трех детей жизни.

В результате оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных по горячему следу, сотрудники Главного управления по делам несовершеннолетних задержали С.А. в качестве обвиняемого.

Расследование ведется в соответствии с частью 2 статьи 126 прима и частью 2 статьи 11 прима 141 Уголовного кодекса, что предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет», - говорится в информации Министерства внутренних дел.


