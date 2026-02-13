|
Кобахидзе обещает «полностью освободить» Грузию от нелегалов и защитить экономику
13.02.2026 12:12
Премьер Ираклий Кобахидзе пообещал гражданам Грузии «полностью освободить страну от нелегальных мигрантов», а также максимально защитить их интересы и национальную экономику на фоне растущего притока иностранцев в страну. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении, распространенном сегодня.
«Прежде всего, мы укрепляем департамент миграции МВД, который за последний год выслал больше нелегальных мигрантов, чем за все предыдущие 10 лет вместе взятые. Укрепление департамента позволит нам в несколько лет полностью избавить страну от нелегальных мигрантов, число которых в настоящее время превышает 20 тысяч», – сказал Кобахидзе.
Также премьер напомнил, что с 2017 года в Конституции закреплены положения, запрещающие иностранцам покупать сельхозземлю, а с 1 марта 2026 года в Грузии значительно ужесточат правила трудоустройства для иностранных граждан без вида на жительство в стране.
«Это позволит нам должным образом защитить интересы как экономики страны, так и наших граждан. Правительство берет на себя полную ответственность за эффективное исполнение этого закона», – заявил Кобахидзе.
