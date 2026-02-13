Кобахидзе: Иностранные студенты приносят экономике Грузии 1,2 млрд лари в год

13.02.2026 11:35





Власти Грузии не считают целесообразной отмену учебных программ для иностранных студентов, поскольку их вклад в экономику страны достигает 1,2 млрд лари в год. Об этом премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил в видеообращении, посвященном вопросам миграции.



По его словам, в настоящее время в Грузии обучаются около 37 тысяч иностранных студентов. Большинство из них – граждане Индии. Около 7% студентов прибыли из Иордании, 6% – из Израиля, 5% – из Судана, по 3% – из Пакистана, Великобритании и Египта.



Как отметил Кобахидзе, один иностранный студент в среднем платит 15,5 тыс. лари в год за обучение и дополнительно тратит в стране около 16,3 тыс. лари. В совокупности это обеспечивает экономике 1,2 млрд лари ежегодно, из которых примерно 300 млн лари поступает в государственный бюджет в виде налогов, добавил он.



Кроме того, по словам премьера, благодаря иностранным студентам в стране создано более 10 тысяч рабочих мест. «Соответственно, отмена программ для иностранных студентов нанесла бы существенный ущерб экономике, бюджету и уровню занятости», – подчеркнул он.



Премьер также указал, что после получения дипломов иностранные студенты, как правило, покидают страну и не создают рисков для демографической ситуации.



Кобахидзе не уточнил, будет ли доведена до конца инициативу правительства по запретиту приема иностранцев государственными вузами. Ожидалось, что соответствующие правила начнут действовать уже с нового учебного года.



В 2024/25 общее число студентов в грузинских университетах достигло рекордных 187,8 тысячи человек. Доля иностранцев достигла почти 20%. Подавляющее большинство иностранных студентов (85%) обучались в частных вузах, преимущественно на медицинских и магистерских программах.





