В Грузии трудовая деятельность иностранцев с 1 марта будет существенно ограничена законом, «что позволит должным образом защитить как экономику страны, так и интересы наших граждан», заявил грузинский премьер Грузии Ираклий Кобахидзе.



«Защита и сохранение национальной и религиозной идентичности Грузии является одной из наших важнейших национальных задач, и власти Грузии сделают всё для её выполнения…



Прежде всего, мы усиливаем Департамент миграции МВД, который за последний год выдворил больше нелегальных мигрантов, чем суммарно за предыдущие 10 лет. Усиление департамента позволит нам в течение нескольких лет полностью освободить страну от нелегальных мигрантов, число которых сегодня превышает 20 тысяч.



Кроме того, как известно обществу, с 1 марта трудовая деятельность иностранцев в Грузии будет существенно ограничена законом, что даст нам возможность должным образом защитить как экономику страны, так и интересы наших граждан. Правительство берёт на себя полную ответственность за эффективное исполнение этого закона.



В 2017 году именно наша власть внесла поправку в Конституцию Грузии, согласно которой была запрещена продажа сельскохозяйственных земель иностранцам. Защита и сохранение национальной и религиозной идентичности Грузии является одной из наших важнейших национальных задач, ради которой власти Грузии сделают всё», — заявил глава правительства.



